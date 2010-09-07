Азаров отказался от программы Тимошенко по развитию села

Правительство Николая АЗАРОВА признало утратившим действие распоряжение Кабинета министров Украины от 3 февраля 2010 г. № 121 "Об одобрении Концепции Государственной целевой программы устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года".

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров № 1761-р от 2 сентября 2010 года, обнародованном на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, правительство Юлии ТИМОШЕНКО на заседании 3 февраля 2010 года одобрило Концепцию Государственной целевой программы устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года.

Целью этой программы было определено повышение уровня жизни сельского населения, охрана окружающей природной среды, сохранение природных, трудовых и производственных ресурсов, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.

Концепция предусматривала пути и способы решения проблем сельских территорий. Так, в частности, планировалось создать благоприятные условия для проживания населения на сельских территориях путем внедрения социальных стандартов и нормативов в соответствии с европейскими, развития объектов социальной инфраструктуры, содействия созданию коммунальных предприятий для бытового обслуживания сельского населения и благоустройства сельских населенных пунктов, повышения качества образовательных услуг, развития сельского аграрного туризма, народных промыслов, предпринимательства и т.п.

Правительство Ю.ТИМОШЕНКО отмечало, что выполнение этой программы обеспечит повышение уровня занятости и увеличение доходов сельского населения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов и улучшение экологической ситуации в сельской местности.

Предусматривалось, что программа будет финансироваться за счет средств государственного и местных бюджетов, а также сельских и поселковых общин, частных инвестиций. Кроме того, планировалось привлечение международной технической и финансовой помощи.

Министерство аграрной политики вместе с другими центральными органами исполнительной власти должно было в трехмесячный срок (до 3 мая 2010 года) подать на рассмотрение Кабмина проект Государственной целевой программы.