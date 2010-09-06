Высший административный суд возглавил Пасенюк

Высший совет юстиции (ВСЮ) назначил председателей Высшего административного и Высшего хозяйственного судов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Высшего совета юстиции, решения о назначениях были приняты сегодня на очередном заседании совета.

Согласно решению, председателем Высшего административного суда Украины назначен Александр ПАСЕНЮК, а председателем Высшего хозяйственного суда Украины Виктор ТАТЬКОВ.

Кроме того, ВСЮ было принято решение о назначении Олега БАСАЯ председателем Киевского окружного административного суда, Павла ВОВКА – председателем Окружного административного суда города Киева, Виталия ТЕРТИЧНОГО – председателем Львовского окружного административного суда.

Также, рассмотрев представление Совета судей хозяйственных судов относительно назначения судей на должности председателей судов, ВСЮ решил назначить Анатолия ГРЕХОВА на должность главы Хозяйственного суда Киевской области, Александра КУЛЕБЯКИНА – председателем Донецкого апелляционного хозяйственного суда, Александра НЕМЧЕНКО – председателем Хозяйственного суда Запорожской области, Игоря ТЕМКИЖЕВА – председателем Хозяйственного суда Донецкой области.

ВСЮ назначил Артура ЕМЕЛЬЯНОВА заместителем председателя Хозяйственного суда Донецкой области, Александра ЗМЕУЛА – заместителем председателя Хозяйственного суда Кировоградской области, Иосифа КАДАРА – заместителем председателя Хозяйственного суда Закарпатской области.

Вместе с тем, Высший совет юстиции принял решение о прекращении полномочий членов ВСЮ председателя Судебной палаты по хозяйственным делам Верховного Суда Украины Валентина БАРБАРЫ и председателя Судебной палаты по административным делам Верховного Суда Украины Виктора КРИВЕНКО. Решения были приняты в связи с подачей ими заявлений о прекращении полномочий по собственному желанию.