Германия просит у Януковича спецвизы для глав международных фондов

Депутаты Бундестага выражают обеспокоенность условиями деятельности в Украине иностранных граждан, которые являются руководителями международных фондов, и поднимают перед украинскими властями вопрос о предоставлении им специального дипломатического статуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня во время встречи делегации немецкого парламента Бундестага во главе с депутатом Андреасом ШОКЕНГОФФОМ с руководством Администрации Президента Украины.

«Украина является важным европейским государством и имеет перспективы членства в Европейском Союзе. Поэтому мы с большим вниманием наблюдаем за внутриполитическими процессами и модернизацией Украины», - заявил во время встречи А.ШОКЕНГОФФ.

В то же время он отметил, что хочет затронуть чувствительную тему, которая имеет важное значение для отношений Украины с европейскими государствами, в частности, с Германией. Как сказал депутат Бундестага, речь идет об условиях работы в Украине международных политических фондов.

«Мне стало известно, что сейчас в Украине решают проблему о введении специальных виз для руководителей политических фондов», - сказал А.ШОКЕНГОФФ, комментируя предложение европейских институтов о предоставлении иностранным гражданам - руководителям политических фондов в Украине специального статуса, близкого к дипломатическому.

В свою очередь, заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК заверил представителей немецкой парламентской делегации, что украинские власти прорабатывает этот вопрос. По мнению А.ГОНЧАРУКА, этот вопрос целесообразно было бы решить путем заключения соответствующего двустороннего международного соглашения.

«В необходимое время решение этого вопроса будет завершено», - отметил он.

В свою очередь, заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН отметила, что вопрос о предоставлении руководителям международных фондов специального статуса необходимо рассматривать в общем контексте либерализации визового режима между Украиной и ЕС.

«Когда мы слышим сигналы для нас из Германии о том, что вопрос о послаблении визового режима для украинцев немецкая сторона вообще не прогнозирует на ближайшую перспективу, нас, в действительности, это также не может не беспокоить», - сказала А.ГЕРМАН.

Кроме того, присутствующий на встрече советник Президента Украины Андрей ФИАЛКО отметил, что поднятие немецкой стороной вопроса о предоставлении иностранных гражданам – руководителям отделений международных фондов у Украины специального статуса противоречит общепринятой практике. По его мнению, это может поставить немецкую сторону в неудобное положение, ведь Германия, в свою очередь, не сможет предоставить такой же статус соответствующим украинским гражданам.

Во встрече также принял участие руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ.

Как сообщал УНИАН, украинские пограничники 26 июня текущего года в аэропорту "Борисполь" задержали Н.ЛАНГЕ. Пограничники удерживали Н.ЛАНГЕ в течение 10 часов, пока украинские власти не отменили запрет на его въезд в Украину.

30 июня заместитель главы Администрации Президента А.ГЕРМАН заявила, что службы, которые не пропускали в Украину Н.ЛАНГЕ, имели очень серьезную аргументацию относительно своих действий.

30 июля Генеральная прокуратура Украины признала, что Н.ЛАНГЕ был задержан по поручению Службы безопасности Украины из-за его вмешательства во внутренние дела Украины.

Ранее, 27 мая, в своей аналитической статье «Первые 100 дней после смены власти в Украине: авторитарные тенденции и сближения с Россией», размещенной на официальном сайте представительства фонда в Украине, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и изменения в Украине, которые произошли после его прихода к власти.