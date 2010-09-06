Довгий считает, что его «заказали»

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ возмущен появлением недостоверной информации о возбуждении в отношении него уголовного дела и проведения обыска в его квартире.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевсовета.

“За последние несколько месяцев в СМИ появились ряд сообщений со ссылкой на якобы официальные источники, которые компрометируют отдельных депутатов и деятельности законодательного органа столицы. В большинстве своем эта информация вымышлена и впоследствии на всех уровнях опровергается правоохранительными органами”, - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

По его словам, “последним кричащим фактом стало недостоверное сообщение, которое распространили СМИ 6 сентября, о возбуждении против меня уголовного дела и обыска в моей квартире”. Генпрокуратура четко опровергла эту информацию, добавил секретарь Киевсовета.

“К величайшему сожалению, - сказал О.ДОВГИЙ, - отдельные средства массовой информации способствуют проведению заказной кампании, направленной на дискредитацию Киевсовета и меня лично как его секретаря”.

В связи с этим О.ДОВГИЙ обращается к СМИ с просьбами: “во-первых - опровергнуть всю недостоверную информацию относительно меня, во-вторых - тщательнее проверять информацию и обращаться за ее подтверждением в правоохранительные органы и к лицам, о которых идет речь”.

Как сообщили сегодня отдельные СМИ со ссылкой на источники в Генпрокуратуре, против О.ДОВГОГО Генпрокуратурой 30 августа было возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности и превышения служебных полномочий. 2 сентября в квартире О.ДОВГОГО был проведен обыск.

Позже Генпрокуратура опровергла эту информацию. «Ни Генпрокуратура, ни прокуратура Киева, ни милиция не возбуждали в отношении О.ДОВГОГО никакого уголовного дела, а соответственно - не проводили у него обыск», - сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ.