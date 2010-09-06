Литвин думает, что Тигипко пока бояться нечего

13:26, 06 сентября 2010
Политика
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Спикер ВР дал пресс-конференцию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что парламент не примет решения об отставке Сергея ТИГИПКО с должности вице-премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя инициативу фракции КПУ относительно обращения к коалиции об ответственности С.ТИГИПКО.

«Я думаю, что на данном этапе эта идея не будет иметь практического продолжения», - сказал В.ЛИТВИН.

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