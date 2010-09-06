В КГГА - пять новых назначений

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ представил новоназначенных начальников пяти структурных подразделений исполнительного органа Киевского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, представление состоялось сегодня во время совещания по оперативным вопросам с заместителями председателя КГГА, начальниками главных управлений и руководителями коммунальных предприятий города.

Так, начальником Управления по делам национальностей и религий стала Ольга ВЛАСЕНКО, которая ранее возглавляла Главное управление по делам национальностей и религий.

Начальником Управления делами исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) назначен Николай КОЛОМИЕЦ.

Дмитрий НОВИЦКИЙ назначен начальником Главного управления коммунального хозяйства.

Виктор ПЕТРУК возглавил Главное управление земельных ресурсов.

Начальником Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта стал Владимир ФИЛИППОВ, который ранее занимал должность начальника Главного управления по вопросам физической культуры и спорта.

Также А.ПОПОВ представил заместителей начальников ряда структурных подразделений КГГА.

В частности, первым заместителем начальника Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды назначен Александр ВЕРТИПОРОХ.

Виктория ЧЕЛОМБИТЬКО назначена первым заместителем начальника Главного управления образования и науки.

Должность первого заместителя начальника Главного управления транспорта занял Иван ШПИЛЕВЫЙ.

Заместителем начальника Главного управления жилищного хозяйства стал Сергей КРУШАНОВСКИЙ.

Олег СУХОНОС назначен заместителем начальника Главного управления – начальника Управления по вопросам региональной и внешнеэкономической политики города Главного управления экономики и инвестиций.