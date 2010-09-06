Регионал предлагает оппозиции подождать до среды

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что все законопроекты, предложенные фракцией БЮТ, парламент должен рассмотреть в тот день, когда повестку дня работы Верховной Рады формирует оппозиция, то есть в среду, 8 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Согласительного совета, комментируя предложение фракции БЮТ рассмотреть завтра, 7 сентября, в день открытия очередной сессии, ряд законопроектов, направленных на социальную защиту населения.

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что, согласно Регламенту Верховной Рады, оппозиция каждую среду планирует повестку дня работы парламента.

«Понятно, что мы не будем против того, чтобы они внесли те предложения, которые считают нужным рассмотреть», - сказал он.

В то же время, по словам руководителя фракции Партии регионов, пока еще рано говорить о значительном повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, поскольку все предложения находятся еще на стадии обсуждения.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Согласительного совета лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что БЮТ требует, чтобы Верховная Рада завтра первым вопросом рассмотрела законопроект об установлении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цен на газ.