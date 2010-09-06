Генпрокуратура открещивается от обыска в квартире Довгого

В Генеральной прокуратуре опровергают информацию отдельных СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО и проведении обыска в его квартире.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, «ни Генпрокуратура, ни прокуратура Киева, ни милиция не возбуждали в отношении О.ДОВГОГО никакого уголовного дела, а соответственно - не проводили у него обыск».

***Как сообщила сегодня газета “Дело” со ссылкой на источники в Генпрокуратуре, в квартире О.ДОВГОГО в Михайловском переулке в Киеве 2 сентября был проведен обыск.

Следователи искали документы, которые бы могли служить доказательством вины секретаря Киевсовета. В отношении О.ДОВГОГО Генпрокуратурой 30 августа было возбуждено уголовное дело по факту служебной небрежности и превышения служебных полномочий, пишет издание.