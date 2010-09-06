Генпрокуратура обыскала квартиру Довгого

Генпрокуратура 2 сентября провела обыск в квартире секретаря Киевсовета Олеся Довгого, что в переулке Михайловском в Киеве, пишет "ДЕЛО" со ссылкой на источники в ГПУ. Следователи искали документы, которые бы могли служить доказательством вины секретаря Киевсовета. Против Олеся Довгого Генпрокуратурой 30 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности и превышения служебных полномочий.

Это уже не первый обыск у чиновника Киеврады. 7 и 9 июля, СБУ в служебных кабинетах КГГА провела следственные действия в рамках расследования нарушений в земельной сфере.

В частности, СБУ в рамках уголовного дела, провела обыск и изъятие документов в кабинете секретаря Киевсовета Олеся Довгого, главы постоянной комиссии Киевсовета по земельным отношениям, градостроительству и архитектуре Алексея Евлаха и секретаря этой комиссии Сергея Крымчака (оба - депутаты горсовета от Блока Черновецкого, - ред.).

Позже, 10 августа СБУ провела обыск в офисе Главного управления экономики и инвестиций Киевской горгосадминистрации. Он был проведен в рамках следствия относительно деятельности начальника ГУ Марины Лукашиной в 2008 году. Якобы тогда при выделении средств на реконструкцию нежилых домов были указаны недостоверные исходные данные. В результате в бюджете города обнаружили недостачу 70-ти млн гривен.

Обыск проходил в двух кабинетах на шестом этаже здания столичной мэрии, что по улице Крещатик, 36. При обыске присутствовала заместитель начальника ГУ Ольга Мамина. Однако, по информации источника, эти два кабинета занимает правая рука мэра Киева Леонида Черновецкого Денис Басс.

Среди изъятых документов и предметов - устройство Advocate-4. Как утверждают эксперты, данное устройство используется для того, чтобы сделать невозможным прослушивание разговоров в помещении. Его приблизительная цена - $5 тысяч. Также следователи изъяли папки с документами. В кабинете Дениса Басса правоохранители взяли записные книжки и семь стартовых пакетов одного мобильного оператора.