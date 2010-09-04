Новая версия: диоксин для отравления Ющенко могли привезти из Вьетнама

В деле об отравлении экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО появилась версия о том, что диокин, которым он был отравлен, мог быть завезен в Украину из столицы Вьетнама Ханоя.

Об этом газете "Сегодня" сообщил информированный источник в Генеральной прокуратуре Украины.

Как пишет газета со ссылкой на слова источника, заместитель Генпрокурора Ренат КУЗЬМИН распорядился раскручивать дело чуть ли не с нуля. «Последнее время по нему не проводилось никаких следственных действий, и Р.КУЗЬМИН дал команду отрабатывать все версии по новой, - сказал собеседник. - Одна из них - псевдоотравление, другая выводит следствие на «вьетнамскую» версию - что диоксин якобы был ввезен из Юго-Восточной Азии, в частности, из Ханоя, где есть предприятие по его производству, и поручения проверки даны нашему посольству в этой стране... Группа ПРОСКУРНИКА (руководитель следственной группы расследующей данное дело - УНИАН) заработала значительно активнее и, думаю, будут результаты». В свою очередь другой замгенпрокурора Виталий ЩЕТКИН не считает дело «висяком»: «Правда об отравлении - не такая уж отдаленная перспектива».

«Нужно допросить ЮЩЕНКО, чтобы тот дал чистосердечные признания о мотивации людей, которые за этим стояли, если отравление, конечно, было, - убежден один из авторов «кассетного скандала» экс-майор Управления госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО. - Не думаю, что к «диоксиновой истории» причастен САЦЮК. Мы встречались с ним в Москве за пару дней до злополучного ужина на его даче, и даже намека на какие-то преступные посягательства я не почувствовал. А вот зачем в Австрию, куда был экстренно госпитализирован ЮЩЕНКО, прилетали американские военные врачи из спецназа и чем там занимались, - загадка».

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

29 января 2010 года заместитель генпрокурора Николай ГОЛОМША заявил, что Генпрокуратура завершит расследование уголовного дела об отравлении В.ЮЩЕНКО, независимо от того останется или не останется он Президентом.

Сразу после инаугурации нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, 26 февраля, заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявила, что сомневается в раскрытии убийства журналиста Георгия Гонгадзе и отравления В.ЮЩЕНКО.

4 марта 2010 года тогдашний председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что дело об отравлении В.ЮЩЕНКО можно было передать в суд еще в 2007 году. Однако, по мнению руководителя СБУ, на тот момент не хватило решимости у руководителей Секретариата Президента. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, именно они ответственны за передачу дела в Генпрокуратуру, после чего СБУ утратило контроль над ним.

13 апреля с.г. в Верховной Раде Украины прекратила работу Временная следственная комиссия парламента по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО, созданная 31 марта 2009 года. Председателем ВСК был народный депутат из фракции Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ.