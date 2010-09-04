На Гонконгской бирже Януковичу подарили красный брокерский жилет

На Гонконгской бирже Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ подарили брокерский жилет и статуэтку быка.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в рамках официального визита в Специальный административный район Сянган (Гонконг) Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ посетил Гонконгскую фондовую биржу.

Глава государства провел встречу с вице-президентом этого торгово-финансового учреждения Генри ЛО, и ознакомился с опытом организации ее работы.

В свою очередь руководство Гонконгской фондовой биржи презентовало Президенту Украины традиционный красный брокерский жилет с персональным номером «1268» и стеклянную статуэтку быка, который является символом биржевой деятельности.

Как объяснил вице-президент биржи Генри ЛО, отмеченная комбинация цифр на презентованном В.ЯНУКОВИЧУ брокерском жилете символизирует богатство и процветание.