Тимошенко: в новой Конституции нужно прописать досрочную смену Президента

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявляет о необходимости подготовки и принятия нового Основного закона Украины.

"На любых следующих выборах нам нужно, наконец, выбирать не лица, и хотя я сама являюсь лидером, даже не лидеров. Нам один раз нужно набраться мужества и не под Ющенко, не под Януковича, не под Тимошенко, сделать ту Конституцию, которая не позволит больше, кто бы ни пришел - плохой или хороший, с образованием или без образования, патриот или не патриот - чтобы никто не мог ломать страну под себя", - сказала Юлия Тимошенко сегодня в эфире ток-шоу "Шустер live".

"Сейчас, когда есть время, нужно не политиков собирать, а собрать всю интеллектуальную среду страны и без политических интересов сделать пакет, проект для Украины... Сделать проект Конституции, после принятия которого не поменяется ни запятая, ни буквы, принять пакет ключевых законов, и один раз сделать так, чтобы кто не пришел, если он берет что-то нечестно, чтобы он отвечал не тогда, когда идет в оппозицию, а когда еще при власти", - заявила Юлия Тимошенко.

Лидер партии "Батьківщина" также считает, что новая Конституция Украины должна предусматривать норму о возможности внеочередной смены власти. "Если мы посмотрели через год, кто пришел в правительство или на должность Президента, абсолютно не пригоден, то надо не через пять лет менять, а менять как можно быстрее. У нас нет пяти лет, потом еще пяти лет... А потом вся жизнь заканчивается", - пояснила она.