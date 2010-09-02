Глава обкома КПУ: люди стонут, плачут, но голосуют за Партию регионов

На предстоящие выборы в местные органы власти коммунисты должны идти как члены правящей парламентской коалиции, считает народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома КПУ Николай КРАВЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на пресс-конференции.

«Все же мы исходим из того, что на выборы стратегически мы должны идти как члены коалиции», - отметил Н.КРАВЧЕНКО. При этом он добавил: «То есть, мы должны думать о том, чтобы не разрывать друг друга сейчас, а все же думать о том, что мы работаем в составе одной коалиции».

Он сообщил, что завтра на заседании бюро обкома партии будут обсуждаться вопросы по выдвижению кандидатур от КПУ в местные органы власти «по ряду крупных городов, по областному совету, по городским советам, в том числе и по областному центру».

Однако Н.КРАВЧЕНКО сообщил, что Компартия не планирует выдвигать на должность Донецкого городского председателя свою кандидатуру «по ряду причин».

«Мы еще не знаем, кто будет выдвигаться в город - то ли Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО (нынешний мэр Донецка от Партии регионов – УНИАН), то ли кто-то другой. Вот как только начнутся выдвижения, мы определимся по своей позиции, но я думаю, что по городу Донецку мы не будем выставлять свою кандидатуру по ряду причин», - объяснил глава Донецкого обкома КПУ.

Он признал, что в Донецком регионе сегодня доминирующее влияние на электорат оказывает Партия регионов, однако призвал избирателей вдумчиво и взвешенно подойти к своему выбору, опуская бюллетень в урну. Н.КРАВЧЕНКО посетовал, что люди голосуют за «регионалов», потому что они «свои», не анализируя их работу как управленцев на местах.

«Я не могу, как политик, не считаться с мнением людей. Вот хотел бы я или не хотел, а люди идут и голосуют сознательно, как они выражаются, «за наших», - рассказал коммунист. - Мы убеждаем их – я приезжаю в города на встречи с людьми – они стонут, плачут, а все равно идут, голосуют за тех, на кого жалуются...».

Н.КРАВЧЕНКО не сомневается, что и на предстоящих выборах «какое-то, если не доминирующее, но какое-то у Партии регионов будет преимущество», но «наш избиратель, в конце-то концов, должен думать – это местные выборы, и от того, кто придет в местные органы власти, будет зависеть, как будут решаться проблемы людей здесь на месте…».

«Это не выборы в Верховную Раду. Поэтому мое отношение к доминирующему положению той или иной политической силы таково, что люди должны думать и на местных выборах особенно должны думать, за кого голосовать», - заключил коммунист.