Турчинов: Нафтогаз не подал апелляцию на решение суда по делу РУЭ

НАК «Нафтогаз Украины» не подавал апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киева, которое подтверждает вердикт Стокгольмского арбитража о том, что «Нафтогаз» обязан вернуть компании «РосУкрЭнерго» газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ.

«НАК «Нафтогаз» не подавал апелляцию в соответствующий срок – отказался от апелляции по этому поводу», - утверждает А.ТУРЧИНОВ.

Он объяснил это тем, что «владельцы НАК «Нафтогаз» и владельцы «РосУкрЭнерго» - одни и те же люди». «Такое решение им, безусловно, выгодно, но оно не устраивает Украину», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева 13 августа с.г. подтвердил решение Стокгольмского арбитражного суда, который обязал “Нафтогаз” вернуть швейцарской RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометров газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.

25 августа министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО заявил, что «Нафтогаз» подал апелляцию на это решение Шевченковского райсуда Киева.

«Давно», – ответил тогда министр на вопрос, подали ли апелляцию. Других подробностей он не уточнил.