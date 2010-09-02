Могилев признался, что ему нужен и Кадиллак, и костюмы от Бриони

Министр внутренних дел Анатолий Могилев считает, что дорогой Cadillac, подаренный МВД, поможет ловить преступников.

Об этом он сказал в интервью "Фокусу".

"МВД финансируется на 42% от потребности. Поэтому помощи милиция принимает очень много. У нас практически нет денег на бензин, на радиостанции, на другое оборудование. В то же время, мы часто спасаем жизни людей", - сказал министр.

"К нам поступает информация о подготовке заказного убийства, мы имитируем это убийство, документируем контакты убийцы с заказчиком. И вот после этого человек говорит о том, что он нам хочет подарить Кадиллак, к примеру. Что мы ему должны сказать? Подари лучше 15 "Жигулей"?", - возмутился он.

На вопрос, зачем министерству "Кадиллак", Могилев заявил:

"Можно отказаться от Кадиллака и сказать, чтобы нам дарили Ланосы. Или вот, например, наши сотрудники документируют крутой ночной клуб. Им надо туда подъехать, завоевать доверие. Им туда на Ланосах подъезжать? Или, может, на Ланосе можно догнать Ауди 8 с двигателем под 6 литров? А у нас были случаи, когда объекты просто давили на педаль газа и спокойно отрывались от нашей слежки".

"Так что для отдельных функций нам нужны разные машины, в том числе и Кадиллаки, и Мерседесы. И костюмы от Бриони тоже необходимы", - добавил он.

На вопрос, будет ли он лично ездить на этом Кадиллаке, Могилев ответил:

"Если, например, мне надо будет встретить в аэропорту коллегу из другой страны, то поеду. Но перемещаться регулярно по Киеву на нем просто неудобно. Он здоровый, как сарай. Даже Лексус (Могилев ездит на седане этой марки) для города большой. Так что, если хотите, чтобы милиция не принимала подарки - дайте нам полный бюджет".

Украинская правда