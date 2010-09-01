После реформы украинская армия будет маленькой, но боевой

Реформирование Вооруженных сил Украины будет осуществляться в три этапа, заявляет министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, об этом он сказал во время выступления в Национальном университете обороны Украины по случаю Дня знаний и начала нового учебного года.

По словам М.ЕЖЕЛЯ, “реформирование Вооруженных сил не будет сведено только к сокращению, а должно обеспечить сохранение и наращивание боевого потенциала”.

Как сообщил министр, в 2010-2011 году предусматривается стабилизировать сложившуюся в ВСУ ситуацию, высвободить ресурсы путем расформирования и сокращения численности личного состава воинских частей, которые не входят в общую структуру ВСУ, и получить дополнительные поступления средств от повышения эффективности экономической и хозяйственной деятельности Министерства обороны Украины.

На 2012-2013 года предусмотрено провести мероприятия по реформированию ВСУ, оптимизировать их структуру и уменьшить численность, обеспечить выделение достаточных ресурсов, в первую очередь финансовых, для дальнейшего реформирования Вооруженных сил.

На третьем этапе, в 2014-2015 годах, предусматривается начать дальнейшее развитие ВСУ за счет внесения изменений в структуру бюджетных расходов Министерства обороны и повысить боеспособность Вооруженных сил.

“Предусматривается Вооруженные силы иметь небольшими по численности, но боеспособными”, – подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.

По словам министра обороны, во время проведения мероприятий реформирования один из основных акцентов будет делаться на изменении системы управления ВСУ, а также оптимизации и приведении к типичному управленческому звену видов ВСУ.

Будет усовершенствовано и распределение Вооруженных сил Украины по функциональному назначению.