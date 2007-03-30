Порошенко и Мартыненко выступили против роспуска парламента (уточненная)

На вчерашнем заседании Совет партии “Народный Союз Наша Украина” некоторые члены Совета не поддержали пункт проекта резолюции съезда НСНУ с призывом к Президенту Украины распустить Верховную Раду.

Как сообщил УНИАН один из участников заседания, против этого пункта выступили Петр ПОРОШЕНКО и Николай МАРТЫНЕНКО, также не голосовали некоторые другие члены Совета.

В то же время, как уточнил УНИАН руководитель информационного управления партии Игорь КОЛЕСНИК, проект резолюции съезда был принят за основу полностью, без исключений, за него проголосовало большинство Совета.

По словам И.КОЛЕСНИКА, в целом проект резолюции не был принят на Совете из-за редакционных правок, и будет вынесен завтра на рассмотрение съезда партии.

Противоречивые комментарии участников вчерашнего заседания Совета дали основания по-разному трактовать итоги заседания.

Как сообщал УНИАН, вчерашнее заседание Совета партии “Наша Украина” было посвящено подготовке к съезду НСНУ, который состоится 31 марта, рассмотрению новой редакции Устава партии. Также Совет одобрил за основу обращение к Президенту Украины по поводу политической ситуации в Украине.