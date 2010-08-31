Янукович увидел свидетельства «огромного потенциала державы»

Успех украинской сборной на Первых Юношеских Олимпийских играх свидетельствует об огромном потенциале государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил на встрече с украинской юношеской сборной, которая завоевала в борьбе на Олимпиаде в Сингапуре 35 медалей.

«Ваши победы свидетельствуют, что государство имеет огромный потенциал, который нужно использовать», - сказал глава государства.

По его словам, блестящее выступление украинской юношеской сборной на Олимпиаде свидетельствует, что украинцы имеют сильные корни, благодаря которым рождается такое талантливое поколение.

Президент назвал огромным достижение 35 медалей, которые завоевали в борьбе члены юношеской сборной, из которых 10, – золотых, 9 – серебряных и 16 – бронзовых.

Он подчеркнул, что весь украинский народ желает юношам сборной успехов и надеется, что вскоре они начнут побеждать на олимпиадах для взрослых.

«Я желаю вам не снижать уровень ваших спортивных достижений, а только повышать, и уверенно нести украинский флаг в мире», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подарил победителям Юношеской Олимпиады памятные подарки, в частности, часы.

В свою очередь, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА поблагодарил В.ЯНУКОВИЧА и властные структуры за поддержку олимпийского движения в Украине.

Он отметил также необходимость дальнейшего развития молодежного спорта в Украине.

«Нам нужна крепкая украинская нация», - сказал С.БУБКА.

Кроме того, президент НОК высоко оценил результаты юношеской сборной Украины на Первых Юношеских Олимпийских играх и подчеркнул, что такое выступление позволяет положительно смотреть в будущее. Вместе с тем, по его словам, власть понимает, что нужно многое сделать, чтобы победители Юношеских Олимпийских игр поднялись на пьедестал почета «на большой Олимпиаде».

Как сообщал УНИАН, в Сингапуре с 14 по 26 августа состоялись Первые Юношеские Олимпийские игры, в которых приняли участие около 3,6 тыс. спортсменов 14-18 лет из 205 стран мира.

Украину на Олимпиаде представляли 55 спортсменов, которые соревновались в 18 из 26 видов спорта.

Сборная Украины завоевала на играх 35 медалей, в том числе 10 золотых, 9 серебряных и 16 бронзовых.