ВР ушла на перерерыв
12:12, 30 августа 2010Политика
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Литвин предлагает согласовать позиции
В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 12.30.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании внеочередной сессии парламента сегодня уже рассмотрены 4 законопроекта, касающиеся изменений к Закону «О выборах депутатов Верховной Рады АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».
Председатель ВР Владимир ЛИТВИН предложил народным депутатам из разных фракций во время перерыва согласовать свои позиции относительно голосования за данные законопроекты.
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