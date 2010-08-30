ВР ушла на перерерыв

В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании внеочередной сессии парламента сегодня уже рассмотрены 4 законопроекта, касающиеся изменений к Закону «О выборах депутатов Верховной Рады АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН предложил народным депутатам из разных фракций во время перерыва согласовать свои позиции относительно голосования за данные законопроекты.