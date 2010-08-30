Янукович полетел к Меркель
10:58, 30 августа 2010Политика
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Визит - однодневный
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с официальным визитом в Федеративную Республику Германия.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе однодневного визита в ФРГ запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с Федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, Федеральным президентом Германии Кристианом ВУЛЬФОМ, вице-канцлером, Федеральным министром иностранных дел Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.
Также графиком предусматриваются посещение Президентом Украины Национального мемориального комплекса Германии "Нова варта", встреча главы Украинского государства с представителями немецких политических, деловых кругов и СМИ.
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