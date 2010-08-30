Регионал думает, что закон о местных выборах изменят уже сегодня

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что Верховная Рада сегодня в целом примет изменения к закону о местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня А.ЕФРЕМОВ сказал в интервью журналистам.

Отвечая на вопрос, может ли сегодня быть в целом принят закон, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Я думаю, да».

Он также заметил, что Комитет ВР по вопросам местного самоуправления рекомендовал парламенту сегодня принять соответствующий проект закона в первом чтении. «Но все будет зависеть от Верховной Рады», - сказал А.ЕФРЕМОВ.