Регионал думает, что закон о местных выборах изменят уже сегодня
10:16, 30 августа 2010Политика
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Клмментировал Ефремов
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что Верховная Рада сегодня в целом примет изменения к закону о местных выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня А.ЕФРЕМОВ сказал в интервью журналистам.
Отвечая на вопрос, может ли сегодня быть в целом принят закон, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Я думаю, да».
Он также заметил, что Комитет ВР по вопросам местного самоуправления рекомендовал парламенту сегодня принять соответствующий проект закона в первом чтении. «Но все будет зависеть от Верховной Рады», - сказал А.ЕФРЕМОВ.
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