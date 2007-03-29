Мороз сказал китайцам, что кто-то очень поперек читает Конституцию

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ уверен, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подпишет никаких указов о роспуске парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил сегодня в Пекине, комментируя по просьбе журналистов информацию, появившуюся в Интернет-изданиях о якобы существовании указа о роспуске парламента. В частности, А.МОРОЗ сказал: «Я убежден, что Президент никогда не подпишет документ, подобный этому, документ авантюрного содержания».

Он сообщил, что знаком с текстом так называемого “указа”. При этом А.МОРОЗ отметил, что никаких оснований, чтобы обосновать роспуск парламента, нет, поскольку Верховная Рада работает стабильно, полностью придерживаясь Конституции Украины.

По словам А.МОРОЗА, “кто-то очень поперек читает Конституцию. Действительно, коалиция создается на фракционной основе, но и Регламент, который, кстати, опирается на Конституцию, предусматривает вхождение депутатов в коалицию по собственному желанию”. Кроме того, отметил А.МОРОЗ, “это предусмотрено и в Соглашении о создании коалиции, которая тоже имеет юридическую силу, поскольку опирается на Конституцию”.

Кроме того, подчеркнул он, «речь не идет о создании коалиции численностью триста или четыреста депутатов, речь идет о необходимости голосования за изменения в Конституции в части повышения роли местного самоуправления, для чего необходимо триста голосов».

По мнению А.МОРОЗА, также неубедительными являются аргументы об узурпации власти одной политической силой или правительством. По его словам, если речь идет о коалиции политических сил, то это компромисс, демократия, а не диктатура и узурпация власти. Он также напомнил, что и Президент Украины, и премьер-министр, и коалиция, и председатель Верховной Рады Украины делали все для того, чтобы коалиция была широкой и в ней были представлены все политические силы.

«Если есть сомнения в том, стоит или не стоит входить в коалицию представителям нынешней оппозиции, то есть два варианта: первый – они могут не входить, а голосовать так, как нужно для общества, а, во-вторых, могут войти в коалицию всей фракцией, и от этого будет только польза нашему государству», - подчеркнул А.МОРОЗ.