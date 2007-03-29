Ющенко пригласил Мороза и руководителей фракций еще на один разговор

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письма-приглашения председателю Верховной Рады Украины Александру МОРОЗУ, его заместителям и руководителям парламентских фракций принять участие в консультациях по поводу политической ситуации в Украине, в частности и в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Президента в ВР Роман ЗВАРИЧ.

«Такие консультации планируется провести в понедельник, 2 апреля, в 14.00 в зале государственных мероприятий Секретариата Президента», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

В то же время сам Президент на пресс-конференции в Луганске заявил, что встречу с Александром МОРОЗОМ и лидерами фракций он планирует провести завтра.