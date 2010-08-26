В учебных заведениях поставят стенды с портретом и программой Януковича

Во всех учебных заведениях Днепропетровской области должны быть установлены стенды под названием «Украина для людей» с портретами и программой действий Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом отмечается в письме первого заместителя начальника Главного управления образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации Леонида ОЛЕФИРА, размещенном на интернет-сайте управления.

«Одним из основных направлений деятельности в сфере образования является проведение целеустремленной просветительской работы среди ученической и родительской общественности. С этой целью во всех учебных заведениях области необходимо создать постоянно действующий стенд «Украина для людей», на котором будут освещаться основные направления деятельности Президента, Кабмина, органов местного самоуправления, вопросы реализации государственной политики в сфере образования и тому подобное. Стенды обязательно должны содержать портрет и программу действий Президента», отмечается в письме.

Наличие и содержание стенда «Украина для людей» будет учитываться при проведении региональных смотров-конкурсов по подготовке учебных заведений к новому учебному году.