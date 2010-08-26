Попов анонсировал возвращение своего «шефа» - Черновецкого

13:01, 26 августа 2010
Политика
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Отпуск - 45 дней

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вернется из отпуска 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ.

«1 сентября у него заканчивается отпуск. Мы разговаривали, и он сказал, что будет», - сказал А.ПОПОВ.

Как известно, в июле Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ взял отпуск на 45 дней.

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