Попов анонсировал возвращение своего «шефа» - Черновецкого

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вернется из отпуска 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ.

«1 сентября у него заканчивается отпуск. Мы разговаривали, и он сказал, что будет», - сказал А.ПОПОВ.

Как известно, в июле Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ взял отпуск на 45 дней.