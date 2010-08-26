Попов анонсировал возвращение своего «шефа» - Черновецкого
13:01, 26 августа 2010Политика
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Отпуск - 45 дней
Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вернется из отпуска 1 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ.
«1 сентября у него заканчивается отпуск. Мы разговаривали, и он сказал, что будет», - сказал А.ПОПОВ.
Как известно, в июле Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ взял отпуск на 45 дней.
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