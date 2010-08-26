COMFY приглашает на NEWS-конференцию

30 августа в 11.00 в столичном Sky-Cafe состоится NEWS-конференция компании COMFY.

COMFY ознакомит со стратегией развития на ближайшее и перспективное будущее, презентует новинки бытовой техники и электроники, а эксперты поделятся информацией об украинском рынке ритейла.

Среди участников NEWS-конференции - представители COMFY: председатель совета директоров Станислав РОНИС и генеральный директор Геннадий ВЕРБИЛЕНКО. Кроме того, представит цифры по рынку и ответит на вопросы СМИ заместитель директора исследовательской компании Gfk Ukraine Глеб ВЫШЛИНСКИЙ.

Вы также сможете совершить покупку в новом киевском магазине COMFY (ТЦ «Большевик»), ведь каждому аккредитованному журналисту, пришедшему на мероприятие, COMFY дарит сертификат на 200 грн.

NEWS-конференция состоится в понедельник, 30 августа, в 11:00 в Sky-Cafe (ул. Бассейная, 2а, Pinchuk Art Centre, 6 этаж).