Литвин спешит успокоить разнервничавшихся политиков

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент не примет решение о ликвидации районных советов в Киеве до начала местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в Киеве.

«Я должен поспешить успокоить всех, кто нервничает по этому поводу (я имею в виду политиков), что до момента начала избирательной кампании реализовать обращение в правовой плоскости будет практически невозможно», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, это вопрос на перспективу, и когда он будет реализован, сложно сказать.

В.ЛИТВИН напомнил, что 11 сентября официально стартует кампания по выборам в местные органы власти, которые состоятся 31 октября. «До этого времени внести изменения в закон о городе-герое Киеве будет просто нереально», - сказал он.

При этом, по словам Председателя ВР, вносить изменения в данный закон, когда уже будет идти избирательная кампания, будет недемократически. «Это будет новый повод для политических возмущений», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет 25 августа приняла решение об обращении в Верховную Раду Украины с просьбой предоставить городской власти право самостоятельно решать вопрос оптимизации властной вертикали столицы.