Тимошенко озвучила «приговор всем президентам»

Существенное уменьшение количества сторонников независимости Украины, по сравнению с данными, полученными по результатам референдума 1 декабря 1991 года, является приговором всем президентам и политическим силам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Киеве во время митинга, посвященном 19-й годовщине провозглашения Независимости Украины.

«Вся социология говорит, что остался только 51% украинцев, которые хотят видеть свою землю свободной, которые не хотят рабства, крепостничества, которые хотят дальше идти и занимать свое достойное место в европейском сообществе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в 1991 году только 8% участников референдума проголосовать против Независимости Украины, а сегодня таких людей уже 25%.

«И это все за 19 лет – такие показатели и такие настроения являются приговором всем украинским президентам, всем украинским правительствам, всем политическим силам, представителям всех ведущих украинских элит», - сказала лидер оппозиции. По ее словам, если общество не научится делать выводы и не научится перестраивать страну, то украинцы прекратят любить свою Родину.