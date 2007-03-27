Янукович призывает дождаться, пока переходы депутатов будут законными

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает дождаться решения Конституционного Суда о легитимности перехода депутатов из фракции во фракцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал, отвечая на вопрос европейских парламентариев на заседании комитета иностранных дел.

Он напомнил, что сейчас КС рассматривает вопрос о соответствии Конституции перехода депутатов из фракции во фракцию.

«Толковать Конституцию имеет право только КС и мы дождемся его решения», - сказал В.Янукович.

Он также напомнил, что Венецианская комиссия предоставила свой вывод, в котором высказывается против существования императивного мандата.

«То, что сейчас происходит в парламенте, трудно назвать процессом, способствующим развитию демократии, – когда в оппозиционных фракциях депутатов выгоняют из зала, не дают работать и вынуждают писать заявления о досрочном прекращении полномочий», - подчеркнул он, добавив, что именно поэтому они вынуждены искать защиты и писать заявления о переходе в коалицию.

Также в ходе ответов на вопрос В.Янукович выразил уверенность, что досрочных выборов не будет.

По его словам, следующие выборы в парламент состоятся в 2011 году.

«Это наше виденье, это так и будет», - сказал он, посоветовав политикам, которые сегодня много говорят о досрочных выборах, завоевывать симпатии избирателей, готовясь к очередным выборам в 2011 году.