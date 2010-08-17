Зюганов агитирует за воссоединение России, Украины и Беларуси

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Госдумы РФ Геннадий ЗЮГАНОВ выступает за воссоединение России, Украины и Беларуси, считая, что таким образом бывшие союзные республики будут более конкурентоспособными в Европе и в целом - в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Я считаю: наша общая трагедия, что в 1991 году мы не уберегли единую страну. Для меня русские - это великороссы, малороссы и белороссы. Я считаю, что главная трагедия наших народов - разделение, которое тогда состоялось. Оно противоестественно, аномально, аморально, а во многом - преступно. Поэтому воссоединение и взаимодействие России, Украины и Беларуси для меня является главной стратегической задачей. Неслучайно я каждый год приезжаю в Крым, в Украину, в Беларусь и все делаю для того, чтобы срастить порванные сосуды, узлы и никому не платить своего рода дань. К сожалению, за тот развал мы все платим жуткую, страшную дань», - сказал лидер КПРФ.

По мнению Г.ЗЮГАНОВА, у России, Украины и Беларуси не будет «исторического будущего», если они не объединятся.

«Если мы складываем (потенциалы) - мы конкуренты (в мире и в Европе), мы в состоянии иметь колоссальный потенциал и быть субъектами мировой истории. Если нет, будут по очереди эксплуатировать и огромную, богатую недрами Россию, и щирую Украину, и славную, трудолюбивую Беларусь - и никакой перспективы, что мы будем субъектами этой большой политики - нет, мы будем обслугой», - сказал лидер КПРФ.

«Я настойчиво призывал и призываю российские, украинские, белорусские власти все сделать для того, чтобы срастить порванные узлы и сосуды», - добавил Г.ЗЮГАНОВ.