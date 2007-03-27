Ющенко заявляет об узурпации власти и ревизии результатов выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретился с судьями Конституционного Суда Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что встреча вызвана критической массой фактов нарушения прав граждан Украины и их волеизъявления. Кроме того, Президент выразил обеспокоенность ситуацией, когда с каждым днем возрастает вероятность давления на судей, использования их голоса в политических целях.

Глава государства выразил уверенность, что деятельность Конституционного Суда будет лежать вне политики, поскольку на Суд сегодня возложена исключительная ответственность. «Я хотел бы донести позицию по оценке политической ситуации, поскольку ее решение в значительной мере будет связано с работой Конституционного Суда. Поэтому позвольте высказаться по указанным вопросам, абсолютно преследуя одну ясную цель: ситуация, которая есть в стране в политическом смысле, оценивается как кризисная. Мы еще сегодня не имеем признаков разрешения этого кризиса. Напротив, каждая политическая неделя приносит новые и новые осложнения, причем эти осложнения граничат с нарушением прав граждан, их свобод. Идет явная тенденция узурпации власти, нарушения того конституционного правового поля, которое зафиксировано в действующей Конституции. Я убежден, что это – процесс наступления на конституционный строй в Украине, жертвами которого, безусловно, являются нарушение прав граждан Украины, избирателей. По сути, проводится ревизия политических результатов выборов. Я высказываю эти четкие крайние позиции в оценках исключительно для того, чтобы передать основной посыл вам, который заключается в том, чтобы держать весь политический процесс в правовом поле. Это суть моего обращения к вам», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также выразил свои принципиальные позиции по отношению Президента Украины к Конституционному Суду. «Свои отношения Президента с Конституционным Судом я считаю как отношения, которые четко формулируются и определены Конституцией Украины. Для меня не существует никакого различия между членами суда по квоте их избрания. Убежден, суть заключается в одном: вы единый орган конституционной юрисдикции в Украине. Вы – солидарный орган. И ваши решения формируются исключительно на солидарной основе. Второе, что я хотел бы особо подчеркнуть: я не могу допустить политизации КС, как и любого другого суда страны, или органов правопорядка. Вы понимаете, что с каждой неделей на вас будет усиливаться политическое давление, с каждым днем вокруг деятельности Конституционного Суда будут происходить колоссальные политические дебаты. С одной целью – найти способ повлиять на ваше содержательное решение. Потому что вес вопросов, которые здесь решаются, без преувеличения, судьбоносный. Или мы демократическое государство, и демократическим способом даем ответы на все вызовы, которые сегодня существуют, в том числе, и в дискуссиях между ветвями власти и политическими силами, и это демократия, или мы будем повторять те ошибки, которые были в недалеком прошлом. У Конституционного Суда есть уникальная безальтернативная миссия: держать весь политический процесс в конституционном правовом поле. Это самая большая услуга, которую вы можете оказать, уважаемые судьи КС, обществу и власти», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также отметил, что на рассмотрении в Конституционном Суде Украины находятся конституционные представления Президента Украины, народных депутатов, правительства по неотложным вопросам, возникшим в связи с внедрением конституционной реформы, среди которых – об императивном мандате депутата, легитимности правительства и конституционности Закона «О Кабинете Министров». По мнению Президента, решение этих вопросов положит конец неоднозначному применению норм Основного Закона, попыткам некоторых политиков использовать Конституцию по своему усмотрению и для личных интересов.

Президент Украины, как гарант прав и свобод граждан, призвал единственный орган конституционной юрисдикции в Украине – Конституционный Суд Украины безотлагательно рассмотреть и решить данные вопросы по существу.