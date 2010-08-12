СБУ провела еще один обыск в киевской мэрии

СБУ вечером 10 августа провела обыск в офисе Главного управления экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации.

Об этом пишет газета «Дело» .

Как сообщил источник газеты, обыск был проведен в рамках следствия относительно деятельности начальника ГУ Марины ЛУКАШИНОЙ в 2008 году. Якобы тогда при выделении средств на реконструкцию нежилых домов были указаны недостоверные исходные данные. Как результат, бюджет города недосчитался 70 млн. грн.

Обыск проходил на 6-м этаже здания КГГА по ул. Хрещатик, 36. Из начальства при обыске присутствовала только заместитель начальника ГУ Ольга МАМИНА. Оказалось, что не было ключей от двух кабинетов, закрепленных за Главным управлением, поэтому правоохранители прибегли к помощи слесаря. Есть информация, что эти два кабинета занимает Денис БАСС.

Среди изъятых документов и предметов интересным, пишет газета, является устройство Advocate-4. Как утверждают эксперты, данное устройство используется для того, чтобы сделать невозможным прослушивание разговоров в помещении. Приблизительная его цена - 5 тыс. долл. Также следователи изъяли папки с документами, а в кабинете Д.БАССА они взяли записные книжки и 7 стартовых пакетов одного мобильного оператора.

Как сообщается на официальном портале Киевской городской власти, сейчас ГУ экономики и инвестиций возглавляет Игорь ДОВБАНЬ, который до недавнего времени работал заместителем гендиректора Укрвнешинвеста. До него ГУ возглавляла Марина ЛУКАШИНА.

Как сообщалось, это уже не первый обыск в здании КГГА. Так, 7 июля Служба безопасности Украины провела обыск в кабинете секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО и изъяла документы на выделение земельных участков.