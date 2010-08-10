ВО “Батьківщина” о Печерском суде и российских сценариях

Российские сценарии снятия оппозиционных сил с выборов в Украине не пройдут.

Такое убеждение выразил председатель Львовской областной партийной организации ВО «Батьківщина» Роман ИЛИК, сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации.

«Они испытывают гражданское общество на прочность. Это своеобразная разведка перед основным боем. Если власть не почувствует сопротивления, она будет действовать еще жестче. И это касается каждого без исключения, а не только партии «Батьківщина», - считает он.

Р.ИЛИК сообщил, что через органы юстиции и Печерский суд города Киева власть пытается заблокировать участие партии ВО «Батьківщина» в местных выборах не только во Львовской, но и в Киевской областях.

Он напомнил, что 3 июля состоялась партийная конференция областной организации, но управление юстиции отказалось зафиксировать изменения, принятые на этой конференции. В частности, о смене руководства областной организацией "Батьківщина" - с Ивана ДЕНЬКОВИЧА, которого уже исключили из БЮТ, на Р.ИЛИКА.

«Какой-то клерк из киевских органов юстиции дал указание клерку во львовском управлении, и поэтому изменения не регистрируют», - отметил Р.ИЛИК. Он также продемонстрировал оригинал свидетельства о регистрации организации и печать, которой владеет как председатель львовской «Батьківщини».

8 августа, по словам Р.ИЛИКА, истек срок, когда управление юстиции должно было зарегистрировать изменения в руководстве. «Этого не произошло. Теперь мы готовы к решительным действиям. О Львовщине будет говорить на только Киев, я вам обещаю, об этом будет говорить и Европа», - заметил председатель Львовской областной организации ВО «Батьківщина». Он уточнил, что “в ближайшее время городская организация будет пикетировать областное управление юстиции – в акции примут участие около 500 человек”.

Лидер львовской «Батьківщини» также отметил, что статьей 4 Закона Украины «О политических партиях в Украине» запрещается вмешательство органов государственной власти во внутреннюю деятельность политических партий и их местных организаций. Согласно решению Конституционного суда Украины от 23 мая 2001 года №6-рп/2001 суду не подведомственные жалобы «на акты и действия объединений граждан, которые в соответствии с законом, уставом (положением) относятся к их внутренней организационной деятельности или их исключительной компетенции».

Р.ИЛИК отметил: «Это чистая политика. Желание уничтожить оппозицию, желание уничтожить демократию, желание уничтожить «Батьківщину».

«Со времени независимости Украины и до сих пор не было ни одного вмешательства судами в партийные дела, - заявил он. - Но новая власть имеет своих кумиров, а поэтому ставит представления по их сценарию. Именно ПУТИН, став президентом, начал целенаправленную и сокрушительную борьбу с оппозицией, снимая с помощью судов и органов юстиции с выборов всех неугодных конкурентов. Но Украина - не Россия. Здесь такой сценарий не пройдет. Да, некоторые люди разочарованы, разуверены, но поверить в то, что каждый четвертый львовянин так просто откажется от своего права выбора – обречено. 27 тысяч членов львовской областной организации ВО «Батьківщина» и сотни тысяч наших избирателей (за Юлию ТИМОШЕНКО на президентских выборах проголосовали 86% львовян), готовы отстоять свое избирательное право».

Р.ИЛИК заявил, что имеет информацию, что “на столе губернатора Василия ГОРБАЛЯ лежит список мажоритарщиков, которых надо будет снять с выборов по политическим мотивам”. Он сказал, что знает даже фамилии, но отказался их назвать. Заметил только, что среди них есть представители и «Батьківщини», и «Нашей Украины».

Р.ИЛИК в который раз опроверг заявление экс-руководителя «Батьківщини» И.ДЕНЬКОВИЧА о том, что он вроде бы занимается подготовкой партии к выборам: «Журналисты любят, когда им приводят факты. ДЕНЬКОВИЧ официально является членом коалиции с Партией регионов. Он целенаправленно дискредитировал в СМИ лидера партии Юлию ТИМОШЕНКО. За грубое нарушение Устава и измену интересам партии он исключен из «Батьківщини». И как же этот человек может заниматься избирательной кампанией «Батьківщини»? Никак».