Наливайченко: Кабмин не слышит предпринимателей

Правительственный проект Налогового кодекса игнорирует потребности предпринимателей, заявил координатор общественной инициативы «Обновления страны», бывший председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, комментируя новую редакцию законопроекта, вынесенного на публичное обсуждение.

Как передает пресс-служба политика, он отметил, что на протяжении июня – июля этого года «Обновление страны» провело всеукраинский сбор подписей предпринимателей и их общественных объединений против принятия правительственного законопроекта и в сотрудничестве с представителями малого и среднего бизнеса проработало ряд принципиальных требований к Налоговому кодексу.

Несмотря на то, что некоторые «драконовские» нормы, касающиеся полномочий налоговиков, исчезли из новой редакции ПК, в документе, по словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, остался ряд норм, которые будут тормозить развитие предпринимательства. Это, в частности, возможность доначисления налоговыми органами налогов косвенными методами; право налоговой контролировать расходы предпринимателей, причем не только задекларированные но и те, которые налоговики сами смогут обнаружить (при этом в кодексе не прописано, какими методами это будет осуществляться и не предусмотрены возможности обжалования); право налоговых органов перерывать проверку с возможностью продолжить ее в любое время. Налоговая может осуществлять контрольную выездную проверку без предупреждения хоть ежемесячно.

В опубликованном проекте ПК, отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, существенно ухудшаются условия для предпринимателей – физических лиц: предельный годовой уровень дохода снижен с 500 до 300 тыс. грн. При этом правительство планирует резко повысить ставку единого налога до 200–600 грн. для предпринимателей, которые занимаются, в частности, оптовой торговлей и посредничеством, реализацией товаров через Интернет, бухгалтеров, аудиторов и программистов. Такие изменения сделают экономически нецелесообразным ведение бизнеса на упрощенной системе налогообложения для физических лиц, которые даже не смогут оплатить отчисления в Пенсионный фонд, не говоря уже о получении прибыли.

Общественная инициатива «Обновление страны» настаивает на увеличении предельной выручки для предпринимателей – физических лиц до 1 млн. грн. Это станет важным стимулом для развития малого и среднего бизнеса, укрепления национальной экономики и формирования среднего класса, – сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его мнению, необходимо повернуть в проект Налогового кодекса налог на недвижимость, который исчез из предыдущей редакции, ввести давно обещанный правительством налог на роскошь. В отличие от усиления налогового давления на мелких предпринимателей, эти налоги являются реальными источниками увеличения бюджетных поступлений, однако правительство Николая АЗАРОВА не желает их вводить.

В новой редакции правительственного проекта ставку налога на прибыль планируют снизить до 20% только с 2014 года. Позиция «Обновления страны» – уже с 2011 года снизить ставку налога на прибыль и НДС до 15% без возможности возвращения к большему размеру. Такие шаги, считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО, позволят существенно уменьшить тенезацию экономики, ограничить коррупционные схемы в сфере налогообложения и будут способствовать улучшению инвестиционного климата в стране.