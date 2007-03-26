Регионалы плетут лапти Олесю Довгому

В то время как Блок Юлии Тимошенко предпринимает попытки провести референдум о недоверии мэру Киева Леониду Черновецкому, в Партии регионов (ПР) готовятся снять Олеся Довгого с должности секретаря Киевсовета. Как стало известно газете "Коммерсант-Украина ", принципиальное решение по этому вопросу народными депутатами от ПР уже принято. Однако предлагать депутатам Киевсовета кандидатуру нового секретаря Леонид Черновецкий не намерен.

Разговоры о возможной отставке секретаря Киевсовета Олеся Довгого представители оппозиционных фракций "Наша Украина" и БЮТ ведут в кулуарах Верховной рады уже месяц. Однако основания для такой инициативы появились только в минувшую пятницу, после выступления главы временной следственной комиссии Рады по расследованию фактов избиения оппозиционных депутатов Киевсовета 7 декабря 2006 года Бориса Беспалого ("Наша Украина"). Из его отчета следовало, что главной задачей комиссии является наказание не лиц, избивших депутатов, а организаторов этой провокации. Выступая с трибуны парламента, господин Беспалый не стал называть конкретных фамилий, однако в разговоре с корреспондентом Ъ сообщил, что секретарь Киевсовета Олесь Довгий, по его информации, может иметь к случившемуся инциденту непосредственное отношение. "Скажу только, что фамилия Довгого упоминалась следователем прокуратуры в отрицательном контексте",– сказал Ъ господин Беспалый.

Олесь Довгий был избран секретарем Киевсовета (вторая по значимости должность после мэра) голосами 65 депутатов, в том числе представителей ныне оппозиционных фракций. Сейчас господин Довгий полностью контролирует деятельность как городского, так и районных советов.

Интересно, что решение направить предварительный отчет следственной комиссии в ГПУ единодушно поддержали и представители коалиции национального единства. После голосования по этому вопросу корреспондент Ъ оказался рядом с народными депутатами Михаилом Поживановым ("Наша Украина") и Василием Горбалем (ПР), между которыми состоялся следующий диалог:

– А Довгого мы будем менять,– сказал господин Горбаль. – Поддерживаю,– ответил господин Поживанов. Однако, заметив корреспондента Ъ, народные депутаты прервали беседу.

Позже Михаил Поживанов рассказал Ъ, что вопрос о снятии с должности Олеся Довгого будет вынесен на повестку дня сессии Киевсовета в ближайшее время. "Все произойдет совсем скоро",– пообещал он.