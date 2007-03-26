Костенко, Жовтяк и Шевченко проведут пресс-конференцию в УНИАН

13-30 - В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция лидера Украинской народной партии Юрия Костенко на тему: "Открытые партийные списки – необходимый шаг к демократизации избирательной системы в Украине". В пресс-конференции принимают участие представители УНП – разработчики "Избирательного кодекса" (2002) Евгений Жовтяк и Виталий Шевченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (050) 444-65-27. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.