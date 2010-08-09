Доний: готовьтесь к долгой борьбе, и тут важны две вещи

Народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ убежден, что украинцам в вопросах языка следует быть последовательными, и не подыгрывать чужим интересам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время общения с участниками фестиваля „Бандерштат-2010” на Волыни.

Он отметил, что „украинцы очень часто подыгрывают чужим интересам, потому, что мы не имели долговременной государственности. Это факт, мы всегда боролись и борьба длится... Это не есть итог, это есть, к сожалению, понимание ситуации, и она может длиться долго”. Он отметил: “Не верьте тем, кто скажет, что через год нам удастся победить ЯНУКОВИЧА, готовьтесь к долгой борьбе и здесь важны две вещи: это то, что нам нужно, в значительной мере отбросить нашу толерантность, которая была раньше. Мы были слишком мягки. И второй момент, это то, что нам нужно научиться сотрудничать друг с другом, а не заниматься борьбой самими с собой и самоедством”.

Относительно языкового вопроса, то О.ДОНИЙ выразил убеждение, что именно в вопросах языка украинцы часто идут на уступки. „Когда обращаются к вам на русском языке, вы из чувства такта очень часто переходите на русский и, таким образом, как „шагреневая кожа” уменьшается ареал украинского языка... Я считаю, что нужно поставить границу, что здесь не может быть толерантности, здесь должна быть жесткость”.