Янукович через сайт УНИАН ответил блогерам

Президент Украины рад, что в стране есть активные и смелые ребята, которые очень быстро реагируют на ошибки власти. Однако считает, что им не следует стремиться на допросы.

Переданный УНИАН ответ Януковича блогерам приводим полностью:

«Согласен с вами в том, что вызывать на допрос блогера – это последнее, чем должна заниматься СБУ. Думаю, у Службы Безопасности есть другие важные проблемы, - написал Президент Украины в своем ответе блогерам. – И должен вам сказать – я доволен тем, как СБУ ломает коррупцию, как много сделано за относительно короткое время по борьбе с наркомафией. Но случаются и такие перегибы как, например, история с блогером. Думаю, что наша с вами позиция по этому поводу поможет руководству СБУ откорректировать стиль своей работы.

Я, честно говоря, рад, что в стране есть такие активные и смелые ребята, которые очень быстро реагируют на ошибки власти. Я всегда говорил – плоха не та власть, которая ошибается.( Не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает.) Плоха та власть, которая не исправляет свои ошибки, не реагирует на сигналы общества.

Буду откровенен – ваши приколы насчет «вызовите меня на допрос в СБУ» вызвали у меня горькую улыбку. Вот куда вам не следует стремиться, ребята, так это на допросы. Вы молодые, талантливые, стильные. Вам надо интересным делом заниматься. Есть ли у вас такое дело? Нашли ли вы себя в жизни, в своей профессии – вот об этом я хотел бы с вами поговорить – и помочь, если нужно. Стране нужны активные, смелые молодые люди. И власти они нужны в первую очередь. Так что я протягиваю вам руку – давайте встретимся.

Виктор Янукович"

29 июля Олег Шинкаренко в своем блоге написал: “Сегодня ко мне в киноклуб пришли люди, которые представились сотрудниками Службы безопасности Украины. Перед тем какие-то люди звонили и спрашивали, можно ли прийти ко мне без абонементов, и я, конечно, позволил: а почему бы хорошим людям и не позволить? А затем я уже догадался, кто именно мне звонил.

Участия в обсуждении картины гости не принимали, а после фильма, когда уже все зрители разошлись, один из них (а их было трое могучих крепких ребят) предъявил мне свое удостоверение и спросил, не могу ли я прийти к ним в СБУ на разговор со следователем. Когда я поинтересовался, о чем именно будет разговор, он сказал, что разговор будет касаться записей в моем ЖЖ, которые "оставили неприятный след в душе". У кого именно и какие конкретно записи в моем ЖЖ оставили неприятный след, они мне не сообщили, но поинтересовались, смогу ли я прийти к следователю без повестки. Я ответил, что не смогу, тогда они записали мой адрес и телефон и пообещали мне принести повестку завтра утром.

30 июля Олег Шинкаренко в своем ЖЖ сообщил о том, что сотрудники СБУ вызывали и сопроводили его на допрос в прокуратуру, по итогам которого он в письменном виде пообещал воздерживаться от резкой критики власти. По словам Шинкаренко, поводом для беседы стали его записи, в частности те, что содержали видеоролик с падением венка на Виктора Януковича, в сопровождении комментария относительно “убийства” президента и его команды, и видеоролик о “репетиции” разговора Януковича из Азаровим с тэгом “убить гада”.

В тот же день пресс-служба СБУ объяснила, что Служба безопасности нашла в блоге Олега Шинкаренко материалы, которые содержали угрозы в адрес президента Виктора Януковича.

В ведомстве сообщили, что "учитывая то, что в действиях блогера содержались отдельные признаки преступления, предусмотренного статьей "угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля" Уголовноего кодекса, материалы документирования направлены согласно компетенции органам прокуратуры".

В СБУ отметили, что именно по доверенности следователя прокуратуры Киева, сотрудником службы Шинкаренко было передано соответствующее приглашение для беседы и он был доставлен в помещение прокуратуры Киева.

4 августа украинский блогер и журналист Андрей Чеботарев заявил, что организует акцию “Хочу на допрос в СБУ”.