Янукович поручил Азарову и Цушко разблокировать переговоры с ЕС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал поручение относительно разблокирования переговорного процесса с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, министру экономики Василию ЦУШКО и министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО подготовить и передать ему на рассмотрение согласованную консолидированную позицию украинской стороны, направленную на разблокирование переговорного процесса с ЕС относительно создания зоны свободной торговли.