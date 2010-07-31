Янукович поручил Азарову и Цушко разблокировать переговоры с ЕС
15:13, 31 июля 2010Политика
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О создании зоны свободной торговли
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал поручение относительно разблокирования переговорного процесса с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В.ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, министру экономики Василию ЦУШКО и министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО подготовить и передать ему на рассмотрение согласованную консолидированную позицию украинской стороны, направленную на разблокирование переговорного процесса с ЕС относительно создания зоны свободной торговли.
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