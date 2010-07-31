Понравилась ли абитуриентам новая система поступления в вузы (опрос)

Украинские абитуриенты позитивно оценивают новую систему поступления в вузы.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Эксперты института отмечают, что исследование свидетельствует о том, что абитуриенты позитивно оценивают новую систему поступления в вузы, поскольку уже устали от меняющихся «правил игры». В Институте отмечают, что такого отрицательного отношения, как, в свое время, введение тестирования, новая система поступления уже не вызывает. Также исследование показывает, что молодые люди хотели бы видеть систему поступления в вузы более стабильной.

В частности, более половины абитуриентов (60,0%) позитивно оценивают новую систему поступления в вузы Украины. Из них 40,2% ответили «скорее положительно» на этот вопрос, 19,8% - «точно положительно». Более трети абитуриентов (34,0%) недовольны новыми условиями - практически четверть респондентов (25,8%) ответили на вопрос «скорее отрицательно», а 9,1% - «точно отрицательно». Затруднились ответить на вопрос - 5,1%.

В Институте Горшенина отмечают, что мнения абитуриентов относительно организации вступительной кампании-2010 и подготовки приёмных комиссий в вузах Украины разделились приблизительно поровну. Но все же большее количество респондентов отмечает ненадлежащую организацию этих процессов.

Так, позитивно оценивают организацию вступительной кампании текущего года 47,8% молодых людей. Из них 38,7% ответили «скорее положительно», а 9,1% выбрали ответ «точно положительно» на этот вопрос. Напротив, выразили отрицательное отношение к организации вступительной кампании 48,7% респондентов. При этом большинство из них (39,2%) оценивают организационную сторону вступительной кампании «скорее отрицательно», а 9,5% - «точно отрицательно». Затруднились ответить на данный вопрос - 3,5% граждан Украины.

Эксперты отмечают, что наиболее веским обстоятельством, осложняющим подачу документов абитуриентами в приёмные комиссии вузов, около трети опрошенных (35,2%) считают отсутствие единой системы подачи вступительных документов. Немногим меньшее количество респондентов (32,3%) недовольны отсутствием чёткого информирования абитуриентов относительно госзаказов и бюджетных мест. Более четверти абитуриентов (26,5%) отнесли к таким обстоятельствам короткий срок подачи документов в вузы. Примерно каждый четвёртый (25,8%) винит в этом кадровую и техническую неготовность приёмных комиссий, а ещё четверть опрошенных (25,7%) – большое количество документов для подачи в вузы. Коррупцию в вузах при приёме регистрационных документов назвали осложняющей причиной 14,6%, к иным обстоятельствам апеллируют 1,9% украинцев. Затруднились ответить на данный вопрос - 4,1% опрошенных.

Так же, согласно опросу, большинство абитуриентов (80,6%) не заметили нарушений со стороны работников приёмных комиссий. При этом почти половина опрошенных (49,8%) ответила на этот вопрос «точно нет», а около трети (30,8%) – «скорее нет». Заметили нарушения со стороны сотрудников приемных комиссий 13,7% респондентов. Из них 8,5% выбрали вариант ответа на этот вопрос «скорее да», а 5,2% - «точно да».

Как отмечают в Институте Горшенина, опрос показал, что молодые люди считают несовершенной систему распределения мест между льготниками и обычными абитуриентами и полагают, что это может помешать их поступлению в вуз. Также среди серьезных препятствий называют коррупцию в украинских вузах.

Около трети опрошенных (30,1%) полагают, что помешать их поступлению в вуз может большое количество льготников. А каждый пятый (21,8%) считает такой проблемой коррупцию в вузе. Заявили, что им ничего не может помешать поступить в вуз, 19,2% молодых людей. 16,6% опрошенных считает, что им может помешать низкий бал сертификата ВНО, а каждый десятый (9,8%) среди причин возможной неудачи называет плохое информирование о правилах поступления в вуз. Приблизительно столько же респондентов (9,6%) допустили, что им может помешать средний балл аттестата; считают, что поступить в вуз им может помешать смена правил поступления, 8,6% опрошенных, а поздняя подача документов - 5,3%. Иные причины назвали 1,1%, а 0,9% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство абитуриентов (68,3%) не считает нужным возвращаться к прежним правилам поступления в вузы. При этом ответ «точно нет» на этот вопрос дали 35,9% респондентов, «скорее нет» - 32,4%. Хотели бы поступать в вуз по прежней системе чуть менее трети опрошенных (28,9%). Из них 17,2% ответили «скорее да» на этот вопрос, а 11,7% выбрали ответ «точно да». Затруднились дать ответ - 2,8%.

Более трети (38,3%) молодых людей одобряют систему, которая предусматривает поступление в вуз по результатам ВНО и аттестату. Каждый пятый респондент (21,7%) выбрал исключительно результаты ВНО, а 13,5% опрошенных готовы поступать по результатам школьного аттестата и вступительных экзаменов. Стать студентами по результатам ВНО и вступительных экзаменов изъявили желание 12,5%; исключительно вступительные экзамены предпочитают 7,9% абитуриентов, а 6,1% респондентов затруднились ответить на вопрос.

***Институт Горшенина провёл опрос среди абитуриентов на тему: «Новая система поступления в вузы Украины» с 26 по 28 июня 2010 года. Всего было опрошено 1200 респондентов, поступающих в вузы Украины, в городах-миллионниках: Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Львове в возрасте от 16 лет. Квотами были регион проживания и пол респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.