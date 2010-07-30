Янукович во время поездки в Одессу снимет все вопросы по выборам

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время поездки в Одессу снимет все вопросы относительно конфигурации команды Партии регионов в городе на местных выборах 31 октября.

Как сообщили УНИАН в АМС, так В.БАЛА прокомментировал информацию региональных СМИ со ссылкой на местные власти о том, что 19 августа В.ЯНУКОВИЧА ожидают в Одессе.

По мнению эксперта, планы В.ЯНУКОВИЧА посетить Одессу являются «свидетельством позитивной оценки местной власти в контексте усиления ее вертикали и, в частности, губернатора. Но кроме этого визит ЯНУКОВИЧА расставит все точки над «і» относительно конфигурации команды Партии регионов на местных выборах», - отметил он.

По словам В.БАЛЫ, прежде всего, это касается определения кандидата в мэры Одессы от Партии регионов и назначение руководителя штаба. «И если со вторым вопросом все предельно ясно: губернатор и лидер областной организации Партии регионов Эдуард МАТВИЙЧУК доказал свою эффективность и как государственный менеджер, и как партийный лидер, - то вопрос с выдвижением кандидата в мэры остается достаточно болезненным», - считает В.БАЛА.

По его мнению, вертикаль власти в Одессе сегодня выстроена таким образом, что ее оппонентам сложно будет рассчитывать на позитивные результаты в ходе предвыборной кампании.

«Одесса постепенно превращается в электоральный оплот Партии регионов, а нынешняя вертикаль власти является доказательством потенциала новой команды. И здесь смысла нет говорить исключительно об админресурсе Партии регионов. Просто динамика политической коммуникации в регионе такова, что оппозиция вынуждена вести не содержательную, а деструктивную кампанию, исполняя роль «Бабы Яги», которая всегда против», - заявил В.БАЛА.