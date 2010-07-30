УНП проводит параллель между взрывом в Запорожье и взрывами в России

Украинская народная партия назвала взрыв в Запорожье «терактом против единства Украины» и требует проверить возможную причастность иностранных спецслужб к его организации.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Украинской народной партии.

Украинская народная партия выразила глубокие соболезнования пострадавшим от взрыва.

Для предотвращения подобных случаев УНП требует от СБУ, МВД «провести тщательное исследование, а также обязательно проверить возможную причастность иностранных спецслужб к организации теракта на территории Украины».

УНП также обратилась к Президенту Украины с требованием «лично контролировать ход расследования всех актов вандализма против церквей и принять соответствующие меры, чтобы не допустить использования религиозных чувств человека в разжигании политического противостояния в Украине».

В своем заявлении УНП констатирует, что «происшествия такого рода имели место в истории и настоящее время не раз. Но их направленность всегда была единственной – дестабилизация ситуации в стране, навязывание авторитарной модели государственной власти, установления полного контроля над СМИ и свертывание демократических завоеваний». В частности, УНП приводит пример России, когда «перед приходом к власти в конце 90-х нынешнего руководителя российского правительства, взрывы в жилых домах использовали для усиления репрессий против несогласных с режимом».

В то же время Украинская народная партия выразила надежду «на взвешенность и мудрость украинского народа, которая не позволит использовать подобные события для раскола украинского общества».