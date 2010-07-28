Пеню за несвоевременную оплату ЖКУ Азаров хочет взимать с Нового года

Кабинет министров Украины предлагает с 1 января 2011 года взимать с граждан пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующий правительственный законопроект “О внесении изменений в статью 2 Закона Украины “О временном запрещении взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги” зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроектом предусмотрено, что действие данного закона прекращается 1 января 2011 года. При этом установлено, что начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги будет осуществляться на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за неприменения санкций к населению за неоплату жилищно-коммунальных услуг предприятия жилищно-коммунального комплекса не имеют возможности принимать действенные меры, направленные на уменьшение задолженности населения за потребленные услуги и, в свою очередь, уменьшить собственные долги за потребленные энергоносители.

В пояснительной записке указано, что общая сумма дебиторской задолженности предприятий отрасли за январь-март 2010 года увеличилась на 2,6 млрд. грн. (23,2%) и по состоянию на 1 апреля 2010 года составляла 13,6 млрд. грн.

По данным Госкомстата Украины, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 1 марта 2010 года составляла 12,3 млрд. грн.

Кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 2,5 млрд. грн. (22,1 %) и по состоянию на 1 апреля 2010 года составляла 13,9 млрд. грн.