Семиноженко считает, что из кресла Табачника надо сделать два

Экс-вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО считает, что внешнее независимое тестирование проверяет только «натасканность», а не знания.

Об этом он заявил в интервью “Украинской правде”.

«То, что учитываются аттестаты при поступлении, - это ровно такая же идея ТАБАЧНИКА, как и моя. При поступлении должны учитываться результаты независимого тестирования, средний балл и в принципе результаты на экзамене. В США при поступлении еще предлагают написать сочинение на тему "Каким ты видишь свое место в жизни". А у нас был сделан крен в пользу независимого тестирования. Ведь проверяется не понимание человека, а только натасканность», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Отвечая на вопрос относительно того, что с его именем связывают конфликт на последнем Кабмине, когда в обход министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА у Министерства образования забрали ряд вузов и перевели в подчинение В.СЕМИНОЖЕНКО, он сказал: “Забирали не вузы, а науку. И забирали ее не на прошлом заседании, а еще с самого начала работы правительства. Объединение Министерства образования с Министерством науки привело к тому, что наука растворилась в этом министерстве. Оно стало заниматься только наукой в вузах, а это менее 10% всей науки Украины, а по прикладным разработкам еще в два раза меньше”.

При этом он отметил, что вопрос о передаче вузов пока так не стоит.

«Хотя давно назрел вопрос создания отдельного Министерства науки. Такие страны, как Индия, Китай, Бразилия, Израиль, которые сделали ставку на научно-технический прогресс, уже дают нам фору. У них есть Министерства науки и технологий, а в Южной Корее оно называется "Министерство экономики знаний". Поэтому Южная Корея и показывает сейчас такие успехи», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.