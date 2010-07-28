Скандалом завершился визит Дмитрия Медведева в Италию.

Как сообщает "Эхо Москвы", жителей этой страны возмутила фотография российского президента и Сильвио Берлускони на фоне «Тайной вечери».

Фото на память могла навредить великой фреске из-за вспышки, полагают итальянцы. Ведь съёмки со вспышкой в церкви Санта-Мария деле Грацие запрещены, пишет The Daily Mail. Как сообщается, сфотографироваться захотел Медведев. Всего было сделано три кадра. Разрешение на это дал смотритель художественных ценностей. Вот его слова: «Это была моя ответственность, мое решение, и я разрешил, потому что не вижу в этом ничего особенного». Конец цитаты. По словам искусствоведа, вспышка действительно может нанести ущерб произведениям, но три кадра – это не страшно. Однако профессор Санта Мария Ульберико из научного отдела музеев Ватикана возмущён. Цитата: «Я бы никогда не разрешил фотографировать «Тайную вечерю»… если каждый из посетителей сделает одну фотографию, это нанесёт непоправимый ущерб».

Как пишет Daily Mail, из-за приезда Медведева многих туристов не пустили в храм.