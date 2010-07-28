Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ рассчитывает на понимание профсоюзов и коммунистов необходимости повышения цен на газ для населения.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил вчера на пресс-конференции в Киеве.

"Я с пониманием отношусь к критике и слева, в том числе и наших коллег по коалиции. И со стороны профсоюзов. Мы готовы и работаем вместе с профсоюзными организациями. И с нашими коллегами. И мы говорим, что это решение, по большому счету, было безальтернативным. Не было альтернативы у этого решения", - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, премьер считает несправедливой критику в адрес правительства "со стороны тех, кто своими действиями создали такую ситуацию". По его словам, такие политики сейчас пытаются "заработать" на критике правительства "политические очки". "Я думаю, что из этого ничего не выйдет, потому что мы и через эти испытания пройдем, мы с ними справимся, экономика будет развиваться, а вместе с развитием экономикой будут расти и доходы наших граждан. И рано или поздно все убедятся, что то решение, которое принимало сейчас правительство было единственно правильным", - резюмировал он.