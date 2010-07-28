Губернатор: в Измаиле у власти бандитские группировки

Экспертов удивляет позиция главы Одесской облгосадминистрации Эдуарда МАТВИЙЧУКА и части депутатов Измаильского горсовета, входящей во фракцию Партии регионов, которые общими усилиями фактически срывают выборы Измаильского городского председателя, назначенные на 1 августа текущего года.

Такое мнение высказал сегодня в интервью УНИАН председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО, комментируя предпринимаемые усилия одесской властью, направленные на перенос выборов мэра Измаила. В частности, неожиданное заявление губернатора Э.МАТИЙЧУКА о том, что «в Измаиле у власти находятся бандитские группировки, которые решили с помощью городского совета провести частные, незаконные выборы".

А.БОЙКО напомнил, что «не так давно Конституционный Суд Украины рассматривал на своем заседании аналогичную ситуацию с выборами в Тернополе и вынес вердикт – назначенная парламентом страны дата досрочных выборов не подлежит переносу на более поздние сроки. Тем более что ЦИК принял постановление ВР Украины к исполнению и готовит совместно с Измаильским теризбиркомом выборы мэра города».

«Возникает резонный вопрос, - акцентировал председатель облКИУ, - зачем буквально в канун законных выборов городского председателя направлять в Измаил спецкомиссию во главе с первым замом губернатора Натальей ЧЕГОДАРЬ и начальником облКРУ Мариной ЗИНЧЕНКО, причем с приказом «разобраться с ситуацией в Измаиле, вплоть до возбуждения уголовных дел»? Неужели в ОГА уже и не скрывают, что намерены любым способом сорвать местные выборы?»

По мнению других экспертов, эти меры, предпринимаемые одесской власти, и прежде всего руководством облорганизации Партии регионов во главе Э.МАТВИЙЧУКОМ, связаны, скорее всего, с тем, что местные «регионалы» опасаются проиграть на досрочных выборах главное кресло в Измаиле - втором по значению городе Одесской обл. - политической силе Сергея ТИГИПКО. Поскольку именно представитель партии «Сильная Украина» Андрей АБРАМЧЕНКО может реально победить 1 августа своих конкурентов, в том числе - от Партии регионов.