БЮТ надеется, что Ющенко всего лишь дезинформировали

Блок Юлии Тимошенко настаивает на освобождении Виталия ДОКАЛЕНКО от должности руководителя Национальной телекомпании Украины.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.

“БЮТ готовит соответствующее обращение о возвращении цензуры в украинских СМИ к Мониторинговому комитету ПАСЕ и заявляет, что всегда будет бескомпромиссно стоять на страже свободы слова в Украине”, говорится в заявлении.

Также Блок Юлии Тимошенко выражает удивление заявлением Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно снятия с эфира на Первом национальном телеканале политического ток-шоу „Толока”, “в частности его поддержкой явно репрессивных относительно авторов телепередачи действий со стороны руководства НТКУ”.

Как отмечают в БЮТ, 21 марта В.ЮЩЕНКО сказал, что “решение руководства телеканала о закрытии передачи является правильным”, а также отметил, что „как утверждает сторона канала, эти действия были связаны с тем, что была сфабрикована определенная программа, которая должна была работать в интересах одной из сторон”.

БЮТ по этому поводу отмечает, что это заявление Президента абсолютно не отвечает действительности, и выражает надежду, что оно появилось только в результате сознательной дезинформации Президента, а не в результате чего-то другого.

Как утверждает БЮТ, телепередача „Толока” от 19 марта “подверглась жесткому цензированию со стороны руководства телеканала”. По словам авторов заявления, на этой передаче было предоставлено слово представителям оппозиционных сил, в результате чего „Толока” собрала втрое большую, чем обычно, аудиторию.

“Мы владеем абсолютно достоверными данными о том, что по приказу руководства НТКУ в прямой эфир не выводились SМS-сообщения о поддержке действий оппозиции, а окончательные результаты телефонного опроса, согласно которым оппозиция получила благосклонность свыше 80% телезрителей, вообще не были обнародованы, - говорится в заявлении. - 20 марта „Толоку” сняли с эфира в повторной трансляции, саму передачу закрыли и требуют от авторов телепередачи подать заявления об освобождении”.

По словам членов БЮТ, руководитель НТКУ В.ДОКАЛЕНКО на следующий день после выхода “Толоки” “жаловался, что он лично не мог двадцать раз дозвониться на тот телефон, по которым можно было выразить поддержку правительства Виктора ЯНУКОВИЧА”. ПоЭтому, считают авторы заявления, “понятно, на чьей он стороне. Но почему ДОКАЛЕНКО в предварительно волюнтаристском решении относительно закрытия телепередачи поддержал Президент ЮЩЕНКО, - для нас это загадка”.

Напоминая Президенту, как он оценил назначение Анатолия КИНАХА министром экономики в правительстве В.ЯНУКОВИЧА - „позором морального типа”, - БЮТ выражает убеждение, что подобный „позор морального типа” сегодня руководит Первым телевизионным телеканалом Украины. Руководитель, который допускает подобные методы работы с журналистами, должен быть освобожден от должности немедленно, заявляют в БЮТ.

Блок Юлии Тимошенко призывает Президента стать на защиту украинских журналистов от цензуры и признать свои предыдущие слова по одобрению репрессивных действий руководства НТКУ ошибкой.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 марта пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА заявила о некоторых отличиях в толковании СМИ ответа главы государства на вопрос о его отношении к приостановке выхода в эфир политического ток-шоу «Толока».

По ее словам, В.ЮЩЕНКО не давал однозначной оценки действиям руководства УТ-1 относительно закрытия программы “Толока”.

В.ВАННИКОВА отметила, что Президент четко указал на невозможность любого давления на работников СМИ, поскольку «украинского журналиста назад (в условия цензуры масс-медиа) никто не загонит».

По ее словам, отвечая на вопросы журналистов, глава государства сказал, что имеет только предварительную информацию о причинах приостановки выхода в эфир «Толоки». Президент отметил, что одной из причин такого решения руководство Первого национального назвало нарушение авторами ток-шоу принципа объективности. В.ЮЩЕНКО согласился с тем, что за пренебрежение профессиональными стандартами, одним из которых является беспристрастие, и искажение информации программа могла быть снятая с эфира. В то же время Президент сообщил журналистам, что поручил тщательным образом изучить все обстоятельства приостановки выхода в эфир ток-шоу «Толока» группе работников Секретариата Президента, ответственных за информационную сферу.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что Президент не дал ни однозначной поддержки, ни категорического осуждения решению руководства Первого национального относительно программы «Толока». Свою окончательную позицию в этом дискуссионном вопросе глава государства обнародует после тщательного изучения всех обстоятельств.