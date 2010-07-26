Вице-премьеры поделили полномочия уволенного Семиноженко

Кабинет Министров Украины перераспределил полномочия уволенного вице-премьер-министра Владимира СЕМИНОЖЕНКО.

Соответствующее распоряжение обнародовано на правительственном портале в понедельник.

К компетенции вице-премьера Бориса КОЛЕСНИКОВА относятся вопросы рекламы, выставочной деятельности, межконфессиональных и междунациональных отношений, культуры, охраны культурного наследия, защиты общественной морали, государственной языковой политики.

В соответствии с правительственными изменениями, Б.КОЛЕСНИКОВ отныне не будет заниматься вопросами развития лесного и водного хозяйств, деятельности СМИ, развития информационной сферы.

Первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ будет заниматься научно-технической и инновационной политикой, интеллектуальной собственностью, соблюдением законодательства о труде.

Вице-премьер Владимир СИВКОВИЧ будет заниматься вопросами благотворительности и гуманитарной помощи, вопросами оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Вице-премьер Виктор СЛАУТА будет заниматься регулированием земельных отношений и их реформированием, развитием лесного и водного хозяйств.

Вице-премьер Виктор ТИХОНОВ будет отвечать за вопросы здравоохранения, социальной политики и образования.

Вице-премьер Сергей ТИГИПКО отныне, кроме 17-ти направлений экономики и финансов, будет заниматься также политикой денежных доходов, занятости населения, трудовой миграции.

Министр Кабинета Министров Анатолия ТОЛСТОУХОВА определили ответственным за архивное и издательское дело, прозрачность и открытость в деятельности органов исполнительной власти, развитие коммуникаций власти и общества, создание условий развития гражданского общества.

Кроме этого, ему поручено заниматься взаимодействием органов власти с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, Национальным трехсторонним социально-экономическим советом, Национальной службой посредничества и примирения, Украинским координационным комитетом содействия занятости населения, Украинским национальным фондом "Взаимопонимания и примирения". А.ТОЛСТОУХОВ также будет заниматься вопросами профсоюзов и работодателей, других объединений граждан, связей с украинцами, проживающими в других странах.