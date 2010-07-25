Патриарх Кирилл отслужил литургию в Днепропетровске

Сегодня патриарх Московский КИРИЛЛ отслужил Божественную литургию в Свято-Преображенском соборе Днепропетровска.

Как передает корреспондент УНИАН, на литургию собрались около 10 тысяч прихожан.

Патриарх КИРИЛЛ причастил священнослужителей Днепропетровской области и отдельных прихожан.

В своей проповеди патриарх КИРИЛЛ отметил, что, находясь в Днепропетровске, он молился за Украину, за ее духовное и материальное процветание, преодоление политических и гражданских конфликтов.

«Я радуюсь всему тому, что я увидел на днепропетровской земле: прекрасное развитие церковной жизни, единомыслие церковной и светской власти, понимание роли духовного, церковного фактора в жизни народа. Все это наполняет мое сердце большой радостью. Если так будет работать государство, совмещая молитву и труд, усилия светской и церковной власти, то перед нами появится вечный и цветущий лик Украины», - сказал патриарх.

Глава Русской православной церкви призвал православных Днепропетровской области беречь “единство церкви и на этом единстве развивать все стороны жизни”.

Патриарх КИРИЛЛ вручил архиепископам Днепропетровскому и Павлоградскому ИРИНЕЮ и Криворожскому и Никопольскому ЕФРЕМУ патриаршие отличия - панагии.

Также в память о своем визите патриарх оставил в подарок Свято-Преображенскому собору копию Иконы Казанской Божьей Матери.

Кроме того, патриарх вручил награды РПЦ – ордена Даниила Московского - председателю Днепропетровской ОДА Александру ВИЛКУЛУ, председателю областного совета Евгению УДОДУ и мэру Днепропетровска Ивану КУЛИЧЕНКО.

Патриарх КИРИЛЛ вручил Патриаршие грамоты и днепропетровскому журналисту и юристу Борису ФИЛАТОВУ, ректору Днепропетровской медицинской академии Георгию ДЗЯКУ и начальнику УСБУ в области Владимиру ВЕРХОГЛЯДУ.

В свою очередь, А.ВИЛКУЛ вручил патриарху Московскому подарок от региона – деревянную копию Смоленского собора Успения Пресвятой Богородицы. Именно в этом соборе патриарх КИРИЛЛ служил 24 года до избрания его главой РПЦ в 2009 году.

Макет собора изготовлен мастерами Центра народного творчества «Петриковка».

После Божественной литургии Патриарх КИРИЛЛ посетил Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова и возложил цветы к Монументу славы воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.